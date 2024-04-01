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В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

1 апреля 2024 г. 10:11

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Спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики. Он также рассказал, когда пропадает угроза и начинаются отбои.

Об этом Илья Евлаш говорил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Воздушная тревога из-за угрозы баллистики

"Мы пользуемся многими видами источников откуда мы получаем информацию. Это и наша разведка, в том числе это и обмен информацией с партнерами, когда мы обнаруживаем, например, вблизи какой-то области, которая граничит с границей Российской Федерации или же, например, является прифронтовой", — рассказал Евлаш.

По его словам, после этого Воздушные силы передают эту информацию в службу ГСЧС, которая уже объявляет воздушную тревогу.

"Мы наблюдаем за тем, как именно ведет себя этот комплекс, что именно происходит и потом уже, когда непосредственно угроза проходит, мы обязательно сообщаем, что все нормально, люди могут возвращаться к своему привычному образу жизни", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что баллистика — достаточно сложный вид вооружения, с которым трудно бороться. Сбивать его может только комплекс Patriot. Такие ракеты летят с чрезвычайной скоростью. Например, до Харькова баллистика может долететь через пять минут.

Напомним, российские оккупанты ночью, 1 апреля, нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.

Также оккупанты нанесли 418 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки захватчиков травмы получил 54-летний мужчина из Пологовского района.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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