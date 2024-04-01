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Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

1 апреля 2024 г. 10:34

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Спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш рассказал о российской стратегии применения ракетных ударов. По его словам, враг чаще всего атакует Украину ночью.

Об этом Илья Евлаш говорил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Стратегия применения ракетных ударов

"Мы видели изменение этой тактики. Если вы помните, когда впервые у них появились "шахеды", по Киеву они атаковали даже днем. Мы помним эти кадры, когда вблизи железнодорожного вокзала там работали мобильные огневые группы", — говорит Евлаш.

По его словам, сейчас оккупанты поняли, что более ценно красить их в черный цвет, чтобы их сложнее было обнаруживать. К тому же россияне модифицируют двигатели.

Евлаш подчеркнул, что Силы обороны мощно работают с такими усложненными условиями от противника.

"Последние их удары они связаны с тем, что они используют сначала большое количество "шахедов", чтобы выявить, где у нас подсвечиваются наши станции радиолокационные, где у нас происходят пуски, и конечно этот весь момент у них наблюдается активность их тактической авиации Су-34 и Су-35, которые имеют на вооружении специальные ракеты, которые могут поражать радары, радиолокационные станции, поэтому их тактика достаточно проста", — отметил он.

Захватчики также используют большое количество средств, которые могут лететь на разной скорости и высоте. По словам Евлаша, именно в этом состоит проблема, ведь враг пытается истощить нашу ПВО. К тому же оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, которые они модифицируют с бывших ФАБов.

Напомним, Евлаш объяснил, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики. Он также рассказал, когда пропадает угроза и начинаются отбои.

Также российские оккупанты ночью, 1 апреля, нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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