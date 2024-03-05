Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Впродовж останніх двох місяців російські окупанти збільшили кількість обстрілів керованими авіабомбами по Сумській області. Лише за вчора, 4 березня, ворог випустив 10 КАБів.

Про це розповів командир 3-ї роти 8-го ДФТГ Володимир Біцак в ефірі телеканалу Київ24.

Росія частіше обстрілює Сумщину КАБами

За словами Біцака, росіяни здебільшого цілять в агропідприємства та по житлових будинках. За минулу добу зафіксували 238 вибухів, 10 з яких — удари КАБами. Внаслідок атаки поранення отримала одна людина.

Однак, за словами військового, минулого тижня ситуація була значно гіршою.

"Минулого тижня було набагато гірше, там і поліціянти загинули. Багато жахливих наслідків від роботи окупантів", — сказав Біцак.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".