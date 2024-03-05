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Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

05 березня 2024 р. 12:32

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13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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Впродовж останніх двох місяців російські окупанти збільшили кількість обстрілів керованими авіабомбами по Сумській області. Лише за вчора, 4 березня, ворог випустив 10 КАБів. 

Про це розповів командир 3-ї роти 8-го ДФТГ Володимир Біцак в ефірі телеканалу Київ24. 

Росія частіше обстрілює Сумщину КАБами

За словами Біцака, росіяни здебільшого цілять в агропідприємства та по житлових будинках. За минулу добу зафіксували 238 вибухів, 10 з яких — удари КАБами. Внаслідок атаки поранення отримала одна людина. 

Однак, за словами військового, минулого тижня ситуація була значно гіршою. 

"Минулого тижня було набагато гірше, там і поліціянти загинули. Багато жахливих наслідків від роботи окупантів", — сказав Біцак. 

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".

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13:22 Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 В Одесі та області оголошена повітряна тривога

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