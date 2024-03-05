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Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

5 марта 2024 г. 12:32

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12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

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12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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В течение последних двух месяцев российские оккупанты увеличили количество обстрелов управляемыми авиабомбами по Сумской области. Только вчера, 4 марта, враг выпустил 10 КАБов.

Об этом рассказал командир 3-й роты 8-го ДФТГ Владимир Бицак в эфире телеканала Киев24.

Россия чаще обстреливает Сумщину КАБами

По словам Бицака, россияне в большинстве своем целят в агропредприятия и по жилым домам. За минувшие сутки зафиксировали 238 взрывов, 10 из которых — удары КАБами. В результате атаки ранения получил один человек.

Однако, по словам военного, на прошлой неделе ситуация была гораздо хуже.

"На прошлой неделе было гораздо хуже, там и полицейские погибли. Много ужасных последствий от работы оккупантов", — сказал Бицак.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Спецоперация прошла с помощью морских дронов "Magura V5".

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12:45 Тысячи одесситов сегодня останутся без воды — причины

12:43 Майор Нацгвардии объяснил, почему коррупционеров нельзя отправлять на фронт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

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10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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