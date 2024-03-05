Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

В течение последних двух месяцев российские оккупанты увеличили количество обстрелов управляемыми авиабомбами по Сумской области. Только вчера, 4 марта, враг выпустил 10 КАБов.

Об этом рассказал командир 3-й роты 8-го ДФТГ Владимир Бицак в эфире телеканала Киев24.

Россия чаще обстреливает Сумщину КАБами

По словам Бицака, россияне в большинстве своем целят в агропредприятия и по жилым домам. За минувшие сутки зафиксировали 238 взрывов, 10 из которых — удары КАБами. В результате атаки ранения получил один человек.

Однако, по словам военного, на прошлой неделе ситуация была гораздо хуже.

"На прошлой неделе было гораздо хуже, там и полицейские погибли. Много ужасных последствий от работы оккупантов", — сказал Бицак.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Спецоперация прошла с помощью морских дронов "Magura V5".