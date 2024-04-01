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Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

1 апреля 2024 г. 11:02

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Спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш ответил, могут ли Силы обороны Украины сбивать российские управляемые авиационные бомбы. По его словам, враг запускает их с истребителей Су-34 и Су-35.

Об этом Илья Евлаш говорил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Работа ПВО по российским КАБам

Евлаш рассказал, что российские КАБы летят по инерционной траектории.

"Конечно, с ними можно бороться, но каждая система ПВО она предназначена для своей цели. В данном случае нам необходимо больше развивать системы ПВО, которые работают непосредственно на переднем крае, которые могли бы нам облегчить работу нашей пехоты, которая ежедневно страдает от десятков таких бомб", — говорит он.

Спикер Воздушных сил напомнил, как оккупанты выпускали сотни КАБов ежедневно по Авдеевке Донецкой области. Сейчас враг модифицирует их, чтобы наносить удары по мирным городам Украины.

По словам Евлаша, эффективнее всего бороться с носителем таких бомб, поскольку у россиян их тысячи. КАБы наносят большие разрушения, чем ракеты.

"Если мы говорим о крылатой авиабомбе, то это аналог крылатой авиационной ракеты. У нас были случаи, когда военнослужащие наших мобильных групп сбивали управляемые авиационные ракеты с помощью различных средств", — добавил он.

Напомним, Евлаш объяснил, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики. Он также рассказал, когда пропадает угроза и начинаются отбои.

Также спикер Воздушных Сил ВСУ рассказал о российской стратегии применения ракетных ударов. По его словам, враг чаще всего атакует Украину ночью.

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10:39 ПриватБанк предоставит скидку в 5% на товары — условия акции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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