Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Журналісти Новини.LIVE побували у звільненому українськими військами містечку Суджа, що на території Курської області Росії. Вони побачили знищену російську техніку, а також мали змогу поспілкуватися з місцевими мешканцями.
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Новини.LIVE у Суджі
"На під’їздах до міста — спалена російська бронетехніка. У самому населеному пункті можна зустріти поодиноких місцевих жителів, більшість будинків виглядають порожніми, під ними стоять автіки", — розповідають журналісти.
Вони розповідають, що у місті можна побачити зачинені магазини. Також пошкоджено деякі будівлі.
Також українські захисники декомунізували одну з головних площ міста.