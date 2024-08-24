Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Журналісти Новини.LIVE побували у звільненому українськими військами містечку Суджа, що на території Курської області Росії. Вони побачили знищену російську техніку, а також мали змогу поспілкуватися з місцевими мешканцями.

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Новини.LIVE у Суджі

"На під’їздах до міста — спалена російська бронетехніка. У самому населеному пункті можна зустріти поодиноких місцевих жителів, більшість будинків виглядають порожніми, під ними стоять автіки", — розповідають журналісти.

Вони розповідають, що у місті можна побачити зачинені магазини. Також пошкоджено деякі будівлі.

Також українські захисники декомунізували одну з головних площ міста.