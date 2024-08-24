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Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

24 серпня 2024 р. 20:00

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20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

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20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

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19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

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19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

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19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Журналісти Новини.LIVE побували у звільненому українськими військами містечку Суджа, що на території Курської області Росії. Вони побачили знищену російську техніку, а також мали змогу поспілкуватися з місцевими мешканцями.

Ексклюзивні кадри та інтервʼю з місцевими дивіться о 20:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Новини.LIVE у Суджі

"На під’їздах до міста — спалена російська бронетехніка. У самому населеному пункті можна зустріти поодиноких місцевих жителів, більшість будинків виглядають порожніми, під ними стоять автіки", — розповідають журналісти.

Вони розповідають, що у місті можна побачити зачинені магазини. Також пошкоджено деякі будівлі.

Також українські захисники декомунізували одну з головних площ міста.

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20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

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19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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