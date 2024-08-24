Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Журналисты Новини.LIVE побывали в освобожденном украинскими войсками местечке Суджа на территории Курской области России. Они увидели уничтоженную российскую технику, а также смогли пообщаться с местными жителями.

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Новини.LIVE в Судже

"На подъездах к городу — сожжена российская бронетехника. В самом населенном пункте можно встретить отдельных местных жителей, большинство домов выглядят пустыми, под ними стоят автомобили", — рассказывают журналисты.

Они рассказывают, что в городе можно увидеть закрытые магазины. Также повреждены некоторые здания.

Также украинские защитники декоммунизировали одну из главных площадей города.