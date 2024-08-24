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Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

24 августа 2024 г. 20:00

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20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

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20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

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19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

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19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

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Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

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17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

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Журналисты Новини.LIVE побывали в освобожденном украинскими войсками местечке Суджа на территории Курской области России. Они увидели уничтоженную российскую технику, а также смогли пообщаться с местными жителями.

Эксклюзивные кадры и интервью с местными смотрите в 20.00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Новини.LIVE в Судже

"На подъездах к городу — сожжена российская бронетехника. В самом населенном пункте можно встретить отдельных местных жителей, большинство домов выглядят пустыми, под ними стоят автомобили", — рассказывают журналисты.

Они рассказывают, что в городе можно увидеть закрытые магазины. Также повреждены некоторые здания.

Также украинские защитники декоммунизировали одну из главных площадей города.

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