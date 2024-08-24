Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Окремі російські території можуть насправді належати Україні. Таким чином операція ЗСУ у Курській області не носить окупаційний характер, а навпаки, може слугувати спростуванням російських наративів.

Про це заявив історик Сергій Берендєєв в прямому етері День.LIVE у суботу, 24 серпня.

Частина Росії належить Україні

"Росія весь час говорить, що вона повертає свої території. А зараз, коли підіймається ряд історичних документів, люди з'ясовують, що деякі російські території насправді належать Україні", — сказав він.

Експерт наголосив, що таким чином, Україна повністю спростовує пропаганду та унеможливлює поширення російської ідеології щодо історичних земель.

"Ми відроджуємо нашу культуру. Дехто досі думає, що в нас Україна незалежна 33 роки, насправді це було відродження, і багато країн після розпаду Радянського Союзу так і розуміли відродження незалежності. Ми країна з багатотисячною історією, нам потрібно акцентувати на цьому увагу", — сказав він.