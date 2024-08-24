Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями arrow
Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

24 серпня 2024 р. 19:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Окремі російські території можуть насправді належати Україні. Таким чином операція ЗСУ у Курській області не носить окупаційний характер, а навпаки, може слугувати спростуванням російських наративів. 

Про це заявив історик Сергій Берендєєв в прямому етері День.LIVE у суботу, 24 серпня. 

Частина Росії належить Україні

"Росія весь час говорить, що вона повертає свої території. А зараз, коли підіймається ряд історичних документів, люди з'ясовують, що деякі російські території насправді належать Україні", — сказав він.

Експерт наголосив, що таким чином, Україна повністю спростовує пропаганду та унеможливлює поширення російської ідеології щодо історичних земель.

"Ми відроджуємо нашу культуру. Дехто досі думає, що в нас Україна незалежна 33 роки, насправді це було відродження, і багато країн після розпаду Радянського Союзу так і розуміли відродження незалежності. Ми країна з багатотисячною історією, нам потрібно акцентувати на цьому увагу", — сказав він. 

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

19:23 На Харківщині на міні підірвався пожежний автомобіль — є постраждалі

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

19:05 Військовозобов'язані можуть анулювати вручену повістку — що для цього потрібно

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 Години у заторах та чергах на виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

18:43 Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі

18:34 Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають

18:22 Буду вечеряти — за яких умов бойовий медик Петро Конопля припинить голодування

18:11 Україну накриє хвиля спеки — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

19:23 На Харківщині на міні підірвався пожежний автомобіль — є постраждалі

19:05 Військовозобов'язані можуть анулювати вручену повістку — що для цього потрібно

18:45 Години у заторах та чергах на виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

18:43 Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі

18:34 Зеленський жартома відреагував на заклик Дуди помилувати росіян, що відступають

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 Буду вечеряти — за яких умов бойовий медик Петро Конопля припинить голодування

18:11 Україну накриє хвиля спеки — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна