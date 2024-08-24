Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

Отдельные российские территории могут действительно принадлежать Украине. Таким образом, операция ВСУ в Курской области не носит оккупационный характер, а наоборот, может служить опровержением российских нарративов.

Об этом заявил историк Сергей Берендеев в прямом эфире День.LIVE в субботу, 24 августа.

Часть России принадлежит Украине

"Россия все время говорит, что она возвращает свои территории. А сейчас, когда поднимается ряд исторических документов, люди выясняют, что некоторые российские территории действительно принадлежат Украине", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что таким образом Украина полностью опровергает пропаганду и делает невозможным распространение российской идеологии в отношении исторических земель.

"Мы возрождаем нашу культуру. Кое-кто до сих пор думает, что у нас Украина независимая 33 года, на самом деле это было возрождение, и многие страны после распада Советского Союза так и понимали возрождение независимости. Мы страна с многотысячной историей, нам нужно акцентировать внимание на этом", — сказал он.