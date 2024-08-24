Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Россия всегда жила понятием, будто русские и украинцы действительно один народ. В то же время воображение россиян разрушилось, когда Украина вдруг стала вести себя не так, как они.

Об этом заявил народный артист Украины Богдан Бенюк в интервью Новини.LIVE.

Почему Украина не такова. как Россия

"Для россиян стало очень странно, что Украина не захотела вести себя так, как ведут себя. И сейчас все их иллюзии разбиваются", — говорит он.

По словам актера, это борьба внутренних идеологий, где демократия, любовь и братство "натыкаются на такие вещи, которые Россия проявила очень жестко сейчас".

"То, что нас там в 91-м путали долгое время, ведь мы доказывали, что мы не Россия, что мы Украина, а теперь это уже понятно многим людям, что это абсолютно две разные страны", — сказал Бенюк, и добавил, что это стало особенно заметно после начала полномасштабного вторжения России.