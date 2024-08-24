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Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

24 августа 2024 г. 19:22

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18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

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17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

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Россия всегда жила понятием, будто русские и украинцы действительно один народ. В то же время воображение россиян разрушилось, когда Украина вдруг стала вести себя не так, как они.

Об этом заявил народный артист Украины Богдан Бенюк в интервью Новини.LIVE.

Почему Украина не такова. как Россия

"Для россиян стало очень странно, что Украина не захотела вести себя так, как ведут себя. И сейчас все их иллюзии разбиваются", — говорит он.

По словам актера, это борьба внутренних идеологий, где демократия, любовь и братство "натыкаются на такие вещи, которые Россия проявила очень жестко сейчас".

"То, что нас там в 91-м путали долгое время, ведь мы доказывали, что мы не Россия, что мы Украина, а теперь это уже понятно многим людям, что это абсолютно две разные страны", — сказал Бенюк, и добавил, что это стало особенно заметно после начала полномасштабного вторжения России.

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