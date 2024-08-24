Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Росія завжди жила поняттям, ніби росіяни та українці дійсно один народ. Водночас уява росіян зруйнувалася, коли Україна раптом стала себе поводити не так, як вони.

Про це заявив народний артист України Богдан Бенюк в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому Україна не така. як Росія

"Для росіян стало надзвичайно дивно, те що Україна не захотіла поводити себе так, як поводять вони. І зараз всі їхні ілюзії розбиваються", — каже він.

За словами актора, це боротьба внутрішніх ідеологій, де демократія, любов і братерство "натикаються на такі речі, які Росія проявила надзвичайно жорстко зараз".

"Те, що нас там в 91-му плутали довгий час, адже ми доводили, що ми не Росія, що ми Україна, а тепер це вже зрозуміло багатьом людям, що це абсолютно дві різні країни", — сказав Бенюк, та додав, що це особливо стало помітно після початку повномасштабного вторгнення Росії.