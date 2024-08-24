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Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

24 серпня 2024 р. 19:22

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19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

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18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

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17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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Росія завжди жила поняттям, ніби росіяни та українці дійсно один народ. Водночас уява росіян зруйнувалася, коли Україна раптом стала себе поводити не так, як вони. 

Про це заявив народний артист України Богдан Бенюк в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому Україна не така. як Росія

"Для росіян стало надзвичайно дивно, те що Україна не захотіла поводити себе так, як поводять вони. І зараз всі їхні ілюзії розбиваються", — каже він.

За словами актора, це боротьба внутрішніх ідеологій, де демократія, любов і братерство "натикаються на такі речі, які Росія проявила надзвичайно жорстко зараз".

"Те, що нас там в 91-му плутали довгий час, адже ми доводили, що ми не Росія, що ми Україна, а тепер це вже зрозуміло багатьом людям, що це абсолютно дві різні країни", — сказав Бенюк, та додав, що це особливо стало помітно після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

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18:45 Години у заторах та чергах на виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

18:43 Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога