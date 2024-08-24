Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Бойцы Третьей штурмовой бригады "Дацик" и "Процент" обсудили актуальные вопросы ротации бойцов на фронте. Они подчеркнули проблему нехватки кадров, а также необходимость лучшей подготовки новобранцев перед отправкой на боевые действия.

Об этом военные с позывными "Дацик" и "Процент" рассказали во время подкаста "Штурмовой подкаст" .

О ротации бойцов и бригад на войне

"Предварительно нам обещали, что через три года можно будет сделать ротацию. Пройдет время и нам скажут, что вы неограниченно пригодны из-за нехватки людей для замены. Но если посмотреть глобально, то людей хватает", — отметил военный с позывным "Процент".

"Дацик", в свою очередь, подчеркнул, что планирование ротации и подготовки новых бойцов должно быть более тщательным.

"Если они даже планируют через три года ротации, то кого-то нужно будет поставить на места освободившихся. Некоторые бригады будут сокращаться полностью. Они бы уже должны начать об этом думать и более тщательно подготавливать людей, чтобы они не "зеленые" пришли", — подчеркнул боец 3 ОШБр.

"Процент" добавил, что комфортно и максимально эффективно можно воевать в течение трех месяцев. По его словам, после этого следует проводить ротации для восстановления сил.

Он также рассказал, что когда к нему приезжают новые люди, то приходится их тренировать в перерыве между боями.

"Я считаю, что новобранцев еще месяц не должны привлекать на боевые действия. Они должны тренироваться, подтягивать физподготовку, учить медицину, тактику и уже только тогда воевать", — подытожил военный.