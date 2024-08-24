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Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

24 августа 2024 г. 17:07

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17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

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10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

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09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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Бойцы Третьей штурмовой бригады "Дацик" и "Процент" обсудили актуальные вопросы ротации бойцов на фронте. Они подчеркнули проблему нехватки кадров, а также необходимость лучшей подготовки новобранцев перед отправкой на боевые действия.

Об этом военные с позывными "Дацик" и "Процент" рассказали во время подкаста "Штурмовой подкаст" .

О ротации бойцов и бригад на войне

"Предварительно нам обещали, что через три года можно будет сделать ротацию. Пройдет время и нам скажут, что вы неограниченно пригодны из-за нехватки людей для замены. Но если посмотреть глобально, то людей хватает", — отметил военный с позывным "Процент".

"Дацик", в свою очередь, подчеркнул, что планирование ротации и подготовки новых бойцов должно быть более тщательным.

"Если они даже планируют через три года ротации, то кого-то нужно будет поставить на места освободившихся. Некоторые бригады будут сокращаться полностью. Они бы уже должны начать об этом думать и более тщательно подготавливать людей, чтобы они не "зеленые" пришли", — подчеркнул боец 3 ОШБр.

"Процент" добавил, что комфортно и максимально эффективно можно воевать в течение трех месяцев. По его словам, после этого следует проводить ротации для восстановления сил.

Он также рассказал, что когда к нему приезжают новые люди, то приходится их тренировать в перерыве между боями.

"Я считаю, что новобранцев еще месяц не должны привлекать на боевые действия. Они должны тренироваться, подтягивать физподготовку, учить медицину, тактику и уже только тогда воевать", — подытожил военный.

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17:09 В Минэнерго сообщили, готова ли Украина к зимним отключениям

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 Куда девался хек на 8 млн грн — Кипер раскритиковал медучреждение на Одесчине за питание военных

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10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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