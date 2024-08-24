Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Бійці Третьої штурмової бригади "Дацик" і "Процент" обговорили актуальні питання ротації бійців на фронті. Вони підкреслили проблему браку кадрів, а також необхідність кращої підготовки новобранців перед відправленням на бойові дії.

Про це військові з позивними "Дацик" та "Процент" розповіли під час подкасту "Штурмовий подкаст".

Про ротацію бійців та бригад на війні

"Попередньо нам обіцяли, що через три роки можна буде зробити ротацію. Пройде час і нам скажуть, що ви необмежено придатні через брак людей для заміни. Але якщо подивитися глобально, то людей вистачає", — зазначив військовий з позивним "Процент".

"Дацик" у свою чергу наголосив, що планування ротації та підготовки нових бійців має бути більш ретельним.

"Якщо вони навіть планують через три роки ротації, то когось потрібно буде поставити на місця тих, хто звільниться. Деякі бригади будуть скорочуватися повністю. Вони б вже мали почати про це думати і більш ретельно підготовлювати людей, щоб вони не "зелені" прийшли", — підкреслив боєць 3 ОШБр.

"Процент" додав, що комфортно і максимально ефективно можна воювати протягом трьох місяців. За його словами, після цього потрібно проводити ротації для відновлення сил.

Він також розповів, що, коли до нього приїжджають нові люди, то доводиться їх тренувати у перерві між боями.

"Я вважаю, що новобранців, які приходять, ще місяць не мають залучати на бойові дії. Вони мають тренуватися, підтягувати фізпідготовку, вчити медицину, тактику і вже тільки тоді воювати", — підсумував військовий.