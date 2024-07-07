Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що теза про те, що командири дають неможливі задачі для військових, не далека від реальності. Він додав, що однією з проблем української армії, є те що на ній 30 років економили.

Про це військовий експерт розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Дикий про головну проблему ЗСУ

"Оця наша мантра — вірю в ЗСУ. Ми ведемо себе так ніби в нас звідкись з'явилася професійна армія, яку ми багато років до цієї війни готували, тренували. Там люди, які саме професіонали, які обрали собі колись військову професію, рочків по п'ять до цієї війни прослужили на контракті, пройшли купу тренінгів, перевірені медично, з чудовою фізичною формою. Ось ми ставимося о армії так, ніби вона була б така", — заявив Дикий.

Він додав, що Україні дійсно бракує саме такої армії. Проблема в тому, що ми не інвестували в неї протягом 30 років. Ексвійськовий зазначив, що українська армія є немолодою, бо в ній переважно служать чоловіки 45+.

"Півстолітні дядьки з дуже посереднім здоров'ям і без жодної до цього військової підготовки. Те, що вони взагалі живі, досі воюють і досягли того, чого досягли, це фантастика. Але коли їм реально нарізають задачі, як для 20-літніх спортсменів, то вище голови не стрибнеш", — заявив Дикий.

Нагадаємо, що Дикий також пояснив, чому зараз великий контрнаступ не можливий. За його словами, Україні не лише не вистачає зброї, а й людей.

Водночас експерт наголосив, що українські бійці продовжують стримувати російські війська на всіх напрямках попри затримку постачання вже виділеної американської допомоги та семиразову перевагу ворога.

Додамо, що Дикий назвав оптимальний вік для бійця на війні. Однак за його словами, наразі на фронті більшість військових мають вік понад 45 років.