Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Дикий назвав головну проблему ЗСУ arrow
Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Дикий назвав головну проблему ЗСУ

07 липня 2024 р. 19:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

6 липня 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

6 липня 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що теза про те, що командири дають неможливі задачі для військових, не далека від реальності. Він додав, що однією з проблем української армії, є те що на ній 30 років економили.

Про це військовий експерт розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Дикий про головну проблему ЗСУ

"Оця наша мантра — вірю в ЗСУ. Ми ведемо себе так ніби в нас звідкись з'явилася професійна армія, яку ми багато років до цієї війни готували, тренували. Там люди, які саме професіонали, які обрали собі колись військову професію, рочків по п'ять до цієї війни прослужили на контракті, пройшли купу тренінгів, перевірені медично, з чудовою фізичною формою. Ось ми ставимося о армії так, ніби вона була б така", — заявив Дикий.

Він додав, що Україні дійсно бракує саме такої армії. Проблема в тому, що ми не інвестували в неї протягом 30 років. Ексвійськовий зазначив, що українська армія є немолодою, бо в ній переважно служать чоловіки 45+.

"Півстолітні дядьки з дуже посереднім здоров'ям і без жодної до цього військової підготовки. Те, що вони взагалі живі, досі воюють і досягли того, чого досягли, це фантастика. Але коли їм реально нарізають задачі, як для 20-літніх спортсменів, то вище голови не стрибнеш", — заявив Дикий.

Нагадаємо, що Дикий також пояснив, чому зараз великий контрнаступ не можливий. За його словами, Україні не лише не вистачає зброї, а й людей. 

Водночас експерт наголосив, що українські бійці продовжують стримувати російські війська на всіх напрямках попри затримку постачання вже виділеної американської допомоги та семиразову перевагу ворога.

Додамо, що Дикий назвав оптимальний вік для бійця на війні. Однак за його словами, наразі на фронті більшість військових мають вік понад 45 років.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:10 Вибухи у селі Харківської області — є постраждалі серед місцевих мешканців

19:08 Міжнародний кримінальний суд видав шість ордерів на арешт росіян за злочини в Україні

Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

18:56 Магучіх побила "вічний" світовий рекорд у стрибках у висоту — відео

18:51 Українці в Німеччині повинні сплатити податки — коли треба подати декларацію для уникнення штрафів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Нідерланди передали Україні мобільну лабораторію для судмедекспертизи

18:26 Сороковини з дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух — у Львові вшанували пам'ять парамедикині

18:23 В ДТЕК пояснили причини регулярного вимкнення світла вночі

18:10 Горіло добу — дрони СБУ атакували російську нафтобазу на Кубані

18:06 Україна посилює співпрацю з Нідерландами для розслідування воєнних злочинів РФ

19:10 Вибухи у селі Харківської області — є постраждалі серед місцевих мешканців

19:08 Міжнародний кримінальний суд видав шість ордерів на арешт росіян за злочини в Україні

18:56 Магучіх побила "вічний" світовий рекорд у стрибках у висоту — відео

18:51 Українці в Німеччині повинні сплатити податки — коли треба подати декларацію для уникнення штрафів

18:36 Нідерланди передали Україні мобільну лабораторію для судмедекспертизи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 Сороковини з дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух — у Львові вшанували пам'ять парамедикині

18:23 В ДТЕК пояснили причини регулярного вимкнення світла вночі

18:10 Горіло добу — дрони СБУ атакували російську нафтобазу на Кубані

18:06 Україна посилює співпрацю з Нідерландами для розслідування воєнних злочинів РФ

17:55 Біженці за кордоном — хто з українців має сплачувати податки в Німеччині

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Де у Львові зарядити гаджети, коли пункти незламності у сплячому режимі

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

5 липня 2024
Ексклюзив

19:46 У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні

17:11 Одеських поліцейських в окоп або все ж таки бронювати — тонкощі мобілізації

10:38 248-й День Незалежності США — як це було

06:38 Колишніх цін немає — як здорожчали зарядні станції в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Ексклюзив

05:08 Чому деяких студентів до 25 років можуть мобілізувати — роз'яснення юриста

4 липня 2024
Ексклюзив

18:16 Жодних вибачень не приймаю — одеський ветеринар розповів про деталі скандалу

Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

6 липня 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України