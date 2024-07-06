Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Військовий експерт, колишній командир батальйону "Айдар", ветеран антитерористичної операції Євген Дикий заявив, що ситуація на передовій складна, бо Україні не лише не вистачає зброї, а й людей. Таким чином великий контрнаступ наразі не можливий.

Про це Євген Дикий розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 липня.

Чому ЗСУ не контрнаступають

За словами ветерана АТО, місцями ЗСУ вдалося перейти до контрнаступу, зокрема в Харківській області, однак "нам не тільки нема чим це робити, а ще й нема кому це робити".

"Ми не можемо зараз перейти до контрнаступу, хоча це дуже потрібно", — наголосив Дикий.

Експерт назвав фантастичним досягнення, що українські захисники та захисниці утримують фронт і не дають прорватися ворогу при невеликій кількості озброєння та бійців.

Також на думку Дикого, Президент України Володимир Зеленський правильно робить, що не наголошує на внутрішніх проблемах мобілізації під час спілкування із Заходом, адже це наша справа, а не їхня.

"Проблеми нашої мобілізації — це не їхні проблеми. Це якраз наші проблеми, і нам навпаки бажано їх там не випинати. Хай там на заході буде враження, що головне — дати нам залізо. А в нас тут стоїть буквально черга людей, яка з цим залізом готова далі порвати м***алів", — додав Дикий.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що військовий та політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупанти посилили штурми на деяких напрямках фронту.

Водночас командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка відповів, у чому перевага України над російськими окупантами. Йдеться про людей, які вміють керувати дронами.