Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

Военный эксперт, бывший командир батальона "Айдар", ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий заявил, что ситуация на передовой сложная, потому что Украине не только не хватает оружия, но и людей. Таким образом, большое контрнаступление пока невозможно.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июля.

Почему ВСУ не контрнаступают

По словам ветерана АТО, местами ВСУ удалось перейти к контрнаступлению, в частности в Харьковской области, однако "нам не только нечем это делать, но еще и некому это делать".

"Мы не можем сейчас перейти к контрнаступлению, хотя это очень нужно", — подчеркнул Дикий.

Эксперт назвал фантастическим достижение того, что украинские защитники и защитницы удерживают фронт и не дают прорваться врагу при небольшом количестве вооружений и бойцов.

Также, по мнению Дикого, Президент Украины Владимир Зеленский правильно делает, что не отмечает внутренних проблем мобилизации во время общения с Западом, ведь это наше дело, а не их.

"Проблемы нашей мобилизации — это не их проблемы. Это как раз наши проблемы, и нам наоборот желательно их там не выпячивать. Пусть там на западе будет впечатление, что главное — дать нам железо. А у нас стоит буквально очередь людей, которая с этим железом готова дальше порвать м***алей", — добавил Дикий.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что военный и политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупанты усилили штурмы на некоторых направлениях фронта.

В то же время командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. Речь идет о людях, умеющих управлять дронами.