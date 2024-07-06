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Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

6 июля 2024 г. 23:27

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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Военный эксперт, бывший командир батальона "Айдар", ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий заявил, что ситуация на передовой сложная, потому что Украине не только не хватает оружия, но и людей. Таким образом, большое контрнаступление пока невозможно.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июля.

Почему ВСУ не контрнаступают

По словам ветерана АТО, местами ВСУ удалось перейти к контрнаступлению, в частности в Харьковской области, однако "нам не только нечем это делать, но еще и некому это делать".

"Мы не можем сейчас перейти к контрнаступлению, хотя это очень нужно", — подчеркнул Дикий.

Эксперт назвал фантастическим достижение того, что украинские защитники и защитницы удерживают фронт и не дают прорваться врагу при небольшом количестве вооружений и бойцов.

Также, по мнению Дикого, Президент Украины Владимир Зеленский правильно делает, что не отмечает внутренних проблем мобилизации во время общения с Западом, ведь это наше дело, а не их.

"Проблемы нашей мобилизации — это не их проблемы. Это как раз наши проблемы, и нам наоборот желательно их там не выпячивать. Пусть там на западе будет впечатление, что главное — дать нам железо. А у нас стоит буквально очередь людей, которая с этим железом готова дальше порвать м***алей", — добавил Дикий.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что военный и политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупанты усилили штурмы на некоторых направлениях фронта.

В то же время командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. Речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

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