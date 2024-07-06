Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий назвав перевагу України над окупантами arrow
Військовий назвав перевагу України над окупантами

Військовий назвав перевагу України над окупантами

06 липня 2024 р. 13:22

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Text

21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

Text

19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Text

21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

Text

19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка відповів, у чому перевага України над російськими окупантами. За його словами, йдеться про людей, які вміють керувати дронами.

Про це Олександр Ябчанка сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Перевага України у війні

За словами військового, ситуацію зараз рятують оператори безпілотників. 

"На війні є дефіцит всього. Скільки б ти не мав усього, тобі все одно буде замало. Станом на зараз, принаймні там, де знаходимось ми, я можу достовірно оцінювати цю ділянку. Перш за все, ми маємо перевагу у людях, які вміють цим користуватися. Усе решта вторинне", — наголосив Ябчанка.

Нагадаємо, генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1 000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

Також очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:12 В Україні планують провести пенсійну реформу — що має змінитися

14:05 На Харківщині лунали вибухи — Синєгубов розповів про руйнування в області

14:04 Безплатна вакцинація та стерилізація котів в Одесі — мерія опублікувала адреси клінік

14:02 У Харківській області загинули двоє людей внаслідок отруєння газами

14:01 Чи варто йти в ТЦК без повістки — пояснення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 Вкрали мільйони для ремонту будинку — на Київщині поліція затримала двох нечесних підрядників

13:42 Військовий заявив про посилення РФ штурмів на деяких напрямках фронту — яка причина

13:37 Болгарія виступила з дивною заявою щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою

13:30 Магнітні бурі 6 липня — яка небезпека з космосу очікується

13:27 В Одесі фітнес-тренер облаяв військового і побажав смерті — його уже знайшли

14:12 В Україні планують провести пенсійну реформу — що має змінитися

14:05 На Харківщині лунали вибухи — Синєгубов розповів про руйнування в області

14:04 Безплатна вакцинація та стерилізація котів в Одесі — мерія опублікувала адреси клінік

14:02 У Харківській області загинули двоє людей внаслідок отруєння газами

14:01 Чи варто йти в ТЦК без повістки — пояснення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 Вкрали мільйони для ремонту будинку — на Київщині поліція затримала двох нечесних підрядників

13:42 Військовий заявив про посилення РФ штурмів на деяких напрямках фронту — яка причина

13:37 Болгарія виступила з дивною заявою щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою

13:30 Магнітні бурі 6 липня — яка небезпека з космосу очікується

13:27 В Одесі фітнес-тренер облаяв військового і побажав смерті — його уже знайшли

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

5 липня 2024
Ексклюзив

19:46 У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні

17:11 Одеських поліцейських в окоп або все ж таки бронювати — тонкощі мобілізації

10:38 248-й День Незалежності США — як це було

06:38 Колишніх цін немає — як здорожчали зарядні станції в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Ексклюзив

05:08 Чому деяких студентів до 25 років можуть мобілізувати — роз'яснення юриста

4 липня 2024
Ексклюзив

18:16 Жодних вибачень не приймаю — одеський ветеринар розповів про деталі скандалу

Ексклюзив

17:34 Один із мобільних операторів розповів, як покращить зв'язок під час відключень світла

12:01 Вибори у США, вступ України до НАТО та переговори з РФ — велике інтерв'ю з конгресменом США

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

5 липня 2024
Text

23:56 Камельчук зробив прогноз по будівництву в Україні нових ТЕС і АЕС

Text

22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Text

21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Text

21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

Text

19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE