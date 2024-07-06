Військовий назвав перевагу України над окупантами

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка відповів, у чому перевага України над російськими окупантами. За його словами, йдеться про людей, які вміють керувати дронами.

Про це Олександр Ябчанка сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Перевага України у війні

За словами військового, ситуацію зараз рятують оператори безпілотників.

"На війні є дефіцит всього. Скільки б ти не мав усього, тобі все одно буде замало. Станом на зараз, принаймні там, де знаходимось ми, я можу достовірно оцінювати цю ділянку. Перш за все, ми маємо перевагу у людях, які вміють цим користуватися. Усе решта вторинне", — наголосив Ябчанка.

Нагадаємо, генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1 000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

Також очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову.