Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

Об этом Александр Ябченка сказал в эфире Вечір.LIVE.

Преимущество Украины в войне

По словам военного, ситуацию сейчас спасают операторы беспилотников.

"На войне есть дефицит всего. Сколько бы ты не имел всего, тебе все равно будет мало. По состоянию на сейчас, по крайней мере там, где находимся мы, я могу достоверно оценивать этот участок. Прежде всего, мы имеем преимущество в людях, которые умеют этим пользоваться. Все остальное вторично", — подчеркнул Ябчанка.

Напомним, генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1 000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

Также глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro. Правительство приняло соответствующее постановление.