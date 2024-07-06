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Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

6 июля 2024 г. 13:22

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

5 июля 2024
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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

Text

22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

Об этом Александр Ябченка сказал в эфире Вечір.LIVE.

Преимущество Украины в войне

По словам военного, ситуацию сейчас спасают операторы беспилотников.

"На войне есть дефицит всего. Сколько бы ты не имел всего, тебе все равно будет мало. По состоянию на сейчас, по крайней мере там, где находимся мы, я могу достоверно оценивать этот участок. Прежде всего, мы имеем преимущество в людях, которые умеют этим пользоваться. Все остальное вторично", — подчеркнул Ябчанка.

Напомним, генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1 000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

Также глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro. Правительство приняло соответствующее постановление.

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14:02 В Харьковской области погибли два человека в результате отравления газами

14:01 Следует ли идти в ТЦК без повестки — объяснение Генштаба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:51 Украли миллионы для ремонта дома — в Киевской области полиция задержала двух нечестных подрядчиков

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

5 июля 2024
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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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