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Дикий назвал главную проблему ВСУ

Дикий назвал главную проблему ВСУ

7 июля 2024 г. 19:01

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23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

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Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что тезис о том, что командиры дают невозможные задачи для военных, не далек от реальности. Он добавил, что одной из проблем украинской армии является то, что на ней 30 лет экономили.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Дикий о главной проблеме ВСУ

"Эта наша мантра — верю в ВСУ. Мы ведем себя так, словно у нас откуда-то появилась профессиональная армия, которую мы много лет до этой войны готовили, тренировали. Там люди, которые именно профессионалы, избравшие себе военную профессию, годов по пять до этой войны прослужили на контракте, прошли кучу тренингов, проверенные медицински, с превосходной физической формой. Вот мы относимся в армии так, будто она была бы такова", — заявил Дикий.

Он добавил, что Украине действительно не хватает именно такой армии. Проблема в том, что мы не инвестировали в нее 30 лет. Экс-военный отметил, что украинская армия не молодая, потому что в ней преимущественно служат мужчины 45+.

"Полустолетние дяди с очень посредственным здоровьем и без всякой к этому военной подготовки. То, что они вообще живы, до сих пор воюют и достигли того, чего добились, это фантастика. Но когда им реально нарезают задачи, как для 20-летних спортсменов, то выше головы не прыгнешь", — заявил Дикий.

Напомним, что Дикий также объяснил, почему сейчас большое контрнаступление невозможно. По его словам, Украине не только не хватает оружия, но и людей.

В то же время эксперт подчеркнул, что украинские бойцы продолжают сдерживать российские войска по всем направлениям, несмотря на задержку поставок уже выделенной американской помощи и семикратное преимущество врага.

 

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19:08 Международный уголовный суд выдал шесть ордеров на арест россиян за преступления в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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