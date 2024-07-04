ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий

Українські воїни продовжують стримувати ворожі війська на всіх напрямках. Це відбувається незважаючи на затримку постачання вже виділеної американської допомоги.

Це прокоментував військовий експерт Євген Дикий в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація на фронті в Україні

За словами Дикого, дивом є те, що українські захисники утримують фронт незважаючи на переваги російських військ у сім разів.

Водночас він зауважив, що до набуття чинності нового закону про мобілізацію Україна переживала "півторарічний провал" у цій сфері. Однак військові все одно продовжували утримувати загарбників на фронті.

"Коли в середньому співвідношення було один наш боєць на сім орків, а на окремих ділянках, де вони концентрували сили, бувало навіть один до десяти", — сказав Дикий.

Він наголосив, що це фантастичне взагалі досягнення і фантастичний подвиг тих громадян, які захищають український народ.

Нагадаємо, 4 липня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Під час обговорили, зокрема реалізацію оборонних пакетів, які США вже оголосили, але вони ще не поставлені в Україну.

Також Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що без дозволу США на удари по території Росії немає сенсу використовувати надані Україні ракети ATACMS.