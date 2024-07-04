ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Украинские воины продолжают сдерживать вражеские войска по всем направлениям. Это происходит несмотря на задержку поставок уже выделенной американской помощи.

Это прокомментировал военный эксперт Евгений Дикий в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация на фронте в Украине

По словам Дикого, чудом является то, что украинские защитники удерживают фронт, несмотря на преимущества российских войск в семь раз.

В то же время он отметил, что до вступления в силу нового закона о мобилизации Украина переживала "полуторагодовалый провал" в этой сфере. Однако военные все равно продолжали удерживать захватчиков на фронте.

"Когда в среднем соотношение было один наш боец на семь орков, а на отдельных участках, где они концентрировали силы, бывало даже один к десяти", — сказал Дикий.

Он подчеркнул, что это фантастическое вообще достижение и фантастический подвиг граждан, которые защищают украинский народ.

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Во время обсудили, в частности, реализацию оборонных пакетов, которые США уже объявили, но они еще не поставлены в Украину.

Также Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что без разрешения США на удары по территории России нет смысла использовать предоставленные Украине ракеты ATACMS.