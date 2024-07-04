Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що оптимальний вік для бійця у війні становить від 25 до 35 років. Проте зараз на фронті більшість військових мають вік понад 45 років.

Про це військовий експерт розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Дикий про оптимальний вік українського військового

"Півстолітні дядьки з дуже посереднім здоров'ям і без жодної до цього військової підготовки. Те, що вони взагалі живі, досі воюють і досягли того, чого досягли, це фантастика. Але коли їм реально нарізають задачі, як для 20-літніх спортсменів, то вище голови не стрибнеш", — заявив Дикий.

Ексвійськовий заявив, деякі речі можна замінити мотивацією, патріотизмом і сміливістю. Проте існують такі, які не піддаються компенсації при будь-якому бажанні.

Раніше Дикий заявив, що для забезпечення стабільності на фронті, необхідно залучити 200 тисяч людей до кінця поточного року. Він додав, що для того, щоб почати перемагати потрібно призвати близько півмільйона чоловіків.

Нагадаємо, Дикий заявив, що ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога.