Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оптимальный возраст для бойца в войне составляет от 25 до 35 лет. Однако сейчас на фронте у большинства военных возраст более 45 лет.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Дикий об оптимальном возрасте украинского военного

"Полустолетние дяди с очень посредственным здоровьем и без всякой к этому военной подготовки. То, что они вообще живы, до сих пор воюют и достигли того, чего добились, это фантастика. Но когда им реально нарезают задачи, как для 20-летних спортсменов, то выше головы не прыгнешь", — заявил Дикий.

Экс-военный заявил, что некоторые вещи можно заменить мотивацией, патриотизмом и смелостью. Однако существуют не поддающиеся компенсации при любом желании.

Ранее Дикий заявил, что для обеспечения стабильности на фронте необходимо привлечь 200 тысяч человек до конца текущего года. Он добавил, что для того, чтобы начать побеждать, нужно призвать около полумиллиона мужчин.

Напомним, Дикий заявил, что ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага.