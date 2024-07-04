Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца arrow
Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

4 июля 2024 г. 23:54

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Text

21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Text

21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Text

21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

Text

21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Text

20:06 Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

Text

17:50 Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Text

21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Text

21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Text

21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

Text

21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Text

20:06 Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

Text

17:50 Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оптимальный возраст для бойца в войне составляет от 25 до 35 лет. Однако сейчас на фронте у большинства военных возраст более 45 лет.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Дикий об оптимальном возрасте украинского военного

"Полустолетние дяди с очень посредственным здоровьем и без всякой к этому военной подготовки. То, что они вообще живы, до сих пор воюют и достигли того, чего добились, это фантастика. Но когда им реально нарезают задачи, как для 20-летних спортсменов, то выше головы не прыгнешь", — заявил Дикий.

Экс-военный заявил, что некоторые вещи можно заменить мотивацией, патриотизмом и смелостью. Однако существуют не поддающиеся компенсации при любом желании.

Ранее Дикий заявил, что для обеспечения стабильности на фронте необходимо привлечь 200 тысяч человек до конца текущего года. Он добавил, что для того, чтобы начать побеждать, нужно призвать около полумиллиона мужчин.

Напомним, Дикий заявил, что ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:04 После отказа женщины навел российские ракеты на ее дом — в Николаеве судят мужчину

00:03 Военный билет советского образца — действителен ли он, какие могут быть штрафы

00:01 Без света в светло-серой зоне — Укрэнерго назвало области с жесткими отключениями завтра

4 июля 2024

23:55 В Украине расширился список лиц, которые могут вручать повестки — полный перечень

Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

23:52 Во Львове переименовали ряд улиц — какие названия получили

23:51 Поездка Орбана в Москву — в Еврораде отреагировали на намерение венгерского премьера

23:45 Угроза ракетного удара по всей Украине — в воздухе вражеский истребитель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

23:38 Обстрел Украины "шахедами" — воздушная тревога подкралась к Киеву

23:32 Штраф от ТЦК — юрист объяснила, можно ли не идти в армию после оплаты

00:04 После отказа женщины навел российские ракеты на ее дом — в Николаеве судят мужчину

00:03 Военный билет советского образца — действителен ли он, какие могут быть штрафы

00:01 Без света в светло-серой зоне — Укрэнерго назвало области с жесткими отключениями завтра

4 июля 2024

23:55 В Украине расширился список лиц, которые могут вручать повестки — полный перечень

23:52 Во Львове переименовали ряд улиц — какие названия получили

23:51 Поездка Орбана в Москву — в Еврораде отреагировали на намерение венгерского премьера

23:45 Угроза ракетного удара по всей Украине — в воздухе вражеский истребитель

обновлено:

23:38 Обстрел Украины "шахедами" — воздушная тревога подкралась к Киеву

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:32 Штраф от ТЦК — юрист объяснила, можно ли не идти в армию после оплаты

23:17 Энергетики дали графики отключений в Одесской области — когда завтра будет свет

Эксклюзив

18:16 Никаких извинений не принимаю — одесский ветеринар рассказал о деталях скандала

Эксклюзив

17:34 Один из мобильных операторов рассказал, как улучшит связь при отключении света

12:01 Выборы в США, вступление Украины в НАТО и переговоры с РФ — большое интервью с конгрессменом США

09:19 В мае погибло больше всего гражданских за год: ООН представила новый отчет по ситуации в Украине

Эксклюзив

06:33 Теневой рынок бронирования — сколько стоит "откосить" от мобилизации

3 июля 2024

15:01 Отсутствие света в +35 — как Одесса преодолевает жару

06:19 Когда прекратят отключать электрику — эксперт пролил свет на конец блэкаутов

05:50 Это позор для армии — история бойца из Луцка, потерявшего обе ноги

2 июля 2024
Эксклюзив

19:13 Инспекция пляжа в одесской Аркадии — цены, укрытия и атмосфера

17:28 Орбан в Киеве впервые за 12 лет — что стоит за его неожиданным визитом

Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Text

21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Text

21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Text

21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

Text

21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Text

20:06 Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

Text

17:50 Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали