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Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

08 березня 2024 р. 11:23

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19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

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19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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У прифронтовому Покровську на Донеччині проживає достатня кількість колаборантів. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка, українські спецслужби активно боряться зі зрадниками і багато з них вже перебувають за ґратами. 

Про це посадовець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Боротьба з колаборантами в Покровську

"Ну, можливо. Але Служба безпеки, повірте мені, ефективно працює. Дуже багато у них реалізацій реалізовано, і до суду направлено, і посаджено багато людей", — сказав Добряк, розповідаючи про боротьбу з окупантами. 

Разом з тим, він додав, що окупанти продовжують обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури у місті та, ймовірно, не без допомоги зрадників. 

"Але безпілотники літають. Якщо пам'ятаєте, був у нас "Іскандер" на залізницю біля вокзалу. Окупанти ж тоді написали, що вони знищили цілий склад найманців. Так само як прилетіло в готель "Дружба", написали в своїх пабліках, що 300 найманців НАТО знешкодили", — розповів Добряк. 

Нагадаємо, Сергій Добряк розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало.

Також начальник МВА наголосив, що у Покровську триває мобілізаційний процес, згідно з усіма вимогами. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян

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11:45 Фахівці підрахували збитки від атаки на Одесу 8 лютого — результати

11:33 Шукали розташування HIMARS — у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:29 Караваєв розповів, чи був пенальті у матчі Динамо з Вересом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги