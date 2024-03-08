Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

У прифронтовому Покровську на Донеччині проживає достатня кількість колаборантів. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка, українські спецслужби активно боряться зі зрадниками і багато з них вже перебувають за ґратами.

Про це посадовець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Боротьба з колаборантами в Покровську

"Ну, можливо. Але Служба безпеки, повірте мені, ефективно працює. Дуже багато у них реалізацій реалізовано, і до суду направлено, і посаджено багато людей", — сказав Добряк, розповідаючи про боротьбу з окупантами.

Разом з тим, він додав, що окупанти продовжують обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури у місті та, ймовірно, не без допомоги зрадників.

"Але безпілотники літають. Якщо пам'ятаєте, був у нас "Іскандер" на залізницю біля вокзалу. Окупанти ж тоді написали, що вони знищили цілий склад найманців. Так само як прилетіло в готель "Дружба", написали в своїх пабліках, що 300 найманців НАТО знешкодили", — розповів Добряк.

Нагадаємо, Сергій Добряк розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало.

Також начальник МВА наголосив, що у Покровську триває мобілізаційний процес, згідно з усіма вимогами. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян.