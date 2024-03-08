Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

В прифронтовом Покровске Донецкой области проживает достаточное количество коллаборантов. По словам начальника городской военной администрации Сергея Добряка, украинские спецслужбы активно борются с предателями и многие из них уже находятся за решеткой.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новини.LIVE.

Борьба с коллаборантами в Покровске

"Ну, возможно. Но Служба безопасности, поверьте мне, эффективно работает. Очень много у них реализаций реализовано, и в суд направлены, и посажены многие люди", — сказал Добряк, рассказывая о борьбе с оккупантами.

Вместе с тем он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры в городе и, вероятно, не без помощи предателей.

"Но беспилотники летают. Если помните, был у нас "Искандер" на железную дорогу у вокзала. Оккупанты же тогда написали, что они уничтожили целый состав наемников. Так же как прилетело в гостиницу "Дружба", написали в своих пабликах, что 300 наемников НАТО обезвредили", — рассказал Добряк.

Напомним, Сергей Добряк рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало.

Также начальник МВА подчеркнул, что в Покровске продолжается мобилизационный процесс согласно всем требованиям. За два года полномасштабной войны погибли около 60 горожан.