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Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

8 марта 2024 г. 11:23

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11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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В прифронтовом Покровске Донецкой области проживает достаточное количество коллаборантов. По словам начальника городской военной администрации Сергея Добряка, украинские спецслужбы активно борются с предателями и многие из них уже находятся за решеткой.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новини.LIVE.

Борьба с коллаборантами в Покровске

"Ну, возможно. Но Служба безопасности, поверьте мне, эффективно работает. Очень много у них реализаций реализовано, и в суд направлены, и посажены многие люди", — сказал Добряк, рассказывая о борьбе с оккупантами.

Вместе с тем он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры в городе и, вероятно, не без помощи предателей. 

"Но беспилотники летают. Если помните, был у нас "Искандер" на железную дорогу у вокзала. Оккупанты же тогда написали, что они уничтожили целый состав наемников. Так же как прилетело в гостиницу "Дружба", написали в своих пабликах, что 300 наемников НАТО обезвредили", — рассказал Добряк.

Напомним, Сергей Добряк рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало.

Также начальник МВА подчеркнул, что в Покровске продолжается мобилизационный процесс согласно всем требованиям. За два года полномасштабной войны погибли около 60 горожан

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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