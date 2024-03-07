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Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

07 березня 2024 р. 16:16

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Text

13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

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Прифронтове місто Покровськ на Донеччині доволі часто потерпає від російських обстрілів. Лише за два місяці 2024-го у населеному пункті зафіксували 11 ворожих прильотів.

Як живе Покровськ та з якими проблемами стикаються місцеві — говорили начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк разом з журналісткою Новини.LIVE Антоніною Карташевою. 

Життя у прифронтовому місті на Донеччині

В інтерв'ю підіймалися такі теми:

  • Ворожі атаки: яка інтенсивність, чим обстрілюють окупанти та які наслідки?
  • Життя у Покровську: як багато людей виїхало та з якими проблемами стикаються ті, хто залишився у місті?
  • Боротьба з колаборантами. 
  • Як триває мобілізаційний процес у місті?

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські окупанти завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення. 

Перед цим місто зазнало удару у ніч проти 28 лютого. Внаслідок атаки пошкоджені заклади культури та освіти, адмінбудівлі, житлові будинки і приватні домоволодіння. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

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11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

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