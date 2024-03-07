Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Прифронтове місто Покровськ на Донеччині доволі часто потерпає від російських обстрілів. Лише за два місяці 2024-го у населеному пункті зафіксували 11 ворожих прильотів.

Як живе Покровськ та з якими проблемами стикаються місцеві — говорили начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк разом з журналісткою Новини.LIVE Антоніною Карташевою.

Життя у прифронтовому місті на Донеччині

В інтерв'ю підіймалися такі теми:

Ворожі атаки: яка інтенсивність, чим обстрілюють окупанти та які наслідки?

Життя у Покровську: як багато людей виїхало та з якими проблемами стикаються ті, хто залишився у місті?

Боротьба з колаборантами.

Як триває мобілізаційний процес у місті?

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські окупанти завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.

Перед цим місто зазнало удару у ніч проти 28 лютого. Внаслідок атаки пошкоджені заклади культури та освіти, адмінбудівлі, житлові будинки і приватні домоволодіння.