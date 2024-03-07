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Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

7 марта 2024 г. 16:16

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16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

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13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

Text

11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

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Прифронтовый город Покровск Донецкой области довольно часто страдает от российских обстрелов. Только за два месяца в 2024 году в населенном пункте зафиксировали 11 вражеских прилетов.

Как живет Покровск и с какими проблемами сталкиваются местные — говорили начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк вместе с журналисткой Новини.LIVE Антониной Карташевой.

Жизнь в прифронтовом городе Донецкой области

В интервью поднимались следующие темы:

  • Вражеские атаки: какая интенсивность, чем обстреливают оккупанты и какие последствия?
  • Жизнь в Покровске: как много людей уехало и с какими проблемами сталкиваются те, кто остался в городе?
  • Борьба с коллаборантами.
  • Как идет мобилизационный процесс в городе?

Напомним, в ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли удар четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Перед этим город попал под удар в ночь на 28 февраля. В результате атаки повреждены учреждения культуры и образования, админздания, жилые дома и частные домовладения.

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16:24 Вывод ВВК можно обжаловать — украинцам объяснили, как это сделать правильно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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