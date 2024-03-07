Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

Прифронтовый город Покровск Донецкой области довольно часто страдает от российских обстрелов. Только за два месяца в 2024 году в населенном пункте зафиксировали 11 вражеских прилетов.

Как живет Покровск и с какими проблемами сталкиваются местные — говорили начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк вместе с журналисткой Новини.LIVE Антониной Карташевой.

Жизнь в прифронтовом городе Донецкой области

В интервью поднимались следующие темы:

Вражеские атаки: какая интенсивность, чем обстреливают оккупанты и какие последствия?

Жизнь в Покровске: как много людей уехало и с какими проблемами сталкиваются те, кто остался в городе?

Борьба с коллаборантами.

Как идет мобилизационный процесс в городе?

Напомним, в ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли удар четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Перед этим город попал под удар в ночь на 28 февраля. В результате атаки повреждены учреждения культуры и образования, админздания, жилые дома и частные домовладения.