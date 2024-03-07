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Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

07 березня 2024 р. 19:59

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19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

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19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Text

19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Text

18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Text

16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Text

15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, як змінилась ситуація в місті через частоту російських обстрілів. Він також повідомив, скільки людей виїхало з Покровська.

Про це Сергій Добряк говорив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Як живе Покровськ під час постійних обстрілів РФ

За останні два місяці російські окупанти почали більш інтенсивніше обстрілювати Покровськ, ніж це було з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

"Всього було обстрілів після повномасштабного 60, 11 — за цей рік, але інтенсивність розпочалася при наступі на Авдіївку, тобто десь з жовтня минулого року", — розповів Добряк.

Він повідомив, що у 2024 році окупанти вже запустили 60 ракет по Покровську. З початку повномасштабного вторгнення у місті загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей, а поранення отримали 231 особа. За словами Добряка, у лютому 2022 року люди виїжджали з Покровська, однак більшість із них повернулися додому. Наразі там проживають 62 000 українців.

Начальник Покровської МВА зазначив, що щоденно говорить людям про евакуацію.

"Особливо, ті люди, які маломобільні, ті, які не зможуть швидко зреагувати, наприклад", — наголосив Добряк.

Наразі у місті створено обласний евакуаційний пункт. Там люди можуть зачекати вісім днів, перед тим як покинути місто. Евакуаційний потяг їздить до Житомира. Добряк розповів, що також триває примусова з прифронтових населених пунктів. 

Нагадаємо, прифронтове місто Покровськ Донецької області перебуває під частими ворожими обстрілами. У ніч проти 28 лютого окупанти випустили по місту щонайменше чотири ракети.

Також Добряк розповів, що у прифронтовому Покровську на Донеччині триває мобілізаційний процес, згідно з усіма вимогами. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян

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19:55 Суперника Ломаченка готують росіяни, які підтримують Путіна

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19:32 Міжнародний день жінки – чого очікують львів'янки на 8 березня (відео)

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

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18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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