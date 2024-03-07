Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, як змінилась ситуація в місті через частоту російських обстрілів. Він також повідомив, скільки людей виїхало з Покровська.

Про це Сергій Добряк говорив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Як живе Покровськ під час постійних обстрілів РФ

За останні два місяці російські окупанти почали більш інтенсивніше обстрілювати Покровськ, ніж це було з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Всього було обстрілів після повномасштабного 60, 11 — за цей рік, але інтенсивність розпочалася при наступі на Авдіївку, тобто десь з жовтня минулого року", — розповів Добряк.

Він повідомив, що у 2024 році окупанти вже запустили 60 ракет по Покровську. З початку повномасштабного вторгнення у місті загинуло 29 людей, у тому числі двоє дітей, а поранення отримали 231 особа. За словами Добряка, у лютому 2022 року люди виїжджали з Покровська, однак більшість із них повернулися додому. Наразі там проживають 62 000 українців.

Начальник Покровської МВА зазначив, що щоденно говорить людям про евакуацію.

"Особливо, ті люди, які маломобільні, ті, які не зможуть швидко зреагувати, наприклад", — наголосив Добряк.

Наразі у місті створено обласний евакуаційний пункт. Там люди можуть зачекати вісім днів, перед тим як покинути місто. Евакуаційний потяг їздить до Житомира. Добряк розповів, що також триває примусова з прифронтових населених пунктів.

Нагадаємо, прифронтове місто Покровськ Донецької області перебуває під частими ворожими обстрілами. У ніч проти 28 лютого окупанти випустили по місту щонайменше чотири ракети.

Також Добряк розповів, що у прифронтовому Покровську на Донеччині триває мобілізаційний процес, згідно з усіма вимогами. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян.