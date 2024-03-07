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Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

7 марта 2024 г. 19:59

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19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, как изменилась ситуация в городе из-за частоты российских обстрелов. Он также сообщил, сколько людей уехало из Покровска.

Об этом Сергей Добряк говорил в интервью для Новини.LIVE.

Как живет Покровск во время постоянных обстрелов РФ

За последние два месяца российские оккупанты начали более интенсивно обстреливать Покровск, чем это было с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Всего было обстрелов после полномасштабного 60, 11 — за этот год, но интенсивность началась при наступлении на Авдеевку, то есть где-то с октября прошлого года", — рассказал Добряк.

Он сообщил, что в 2024 году оккупанты уже запустили 60 ракет по Покровску. С начала полномасштабного вторжения в городе погибли 29 человек, в том числе двое детей, а ранения получили 231 человек. По словам Добряка, в феврале 2022 года люди уезжали из Покровска, однако большинство из них вернулись домой. Сейчас там проживает 62 000 украинцев.

Начальник Покровской ГВА отметил, что ежедневно говорит людям об эвакуации.

"Особенно те люди, которые маломобильные, те, которые не смогут быстро среагировать, например", — подчеркнул Добряк.

В городе создан областной эвакуационный пункт. Там люди могут подождать восемь дней, прежде чем покинуть город. Эвакуационный поезд ездит в Житомир. Добряк рассказал, что также продолжается принудительная из прифронтовых населенных пунктов.

Напомним, прифронтовой город Покровск Донецкой области находится под частыми вражескими обстрелами. В ночь на 28 февраля оккупанты выпустили по городу по меньшей мере четыре ракеты.

Также Добряк рассказал, что в прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается мобилизационный процесс, согласно всем требованиям. За два года полномасштабной войны погибли около 60 горожан.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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