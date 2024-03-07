Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що у прифронтовому Покровську на Донеччині триває мобілізаційний процес, згідно усіх вимог. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян.

Про це посадовець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Мобілізація в Покровську на Донеччині

"В нас іде від старостатів, де ми також проводимо мобілізацію. Ті мобілізаційні завдання ми всі виконуємо. На жаль, у нас майже 60 людей загинуло за два роки", — сказав Добряк, коментуючи процес мобілізації в Покровську.

Він додав, що наразі для досягнення перемоги українському суспільству не вистачає єдності. На думку посадовця, вона зникла тому, що люди певним чином звикли до війни.

"Якщо зануримось у 2022 рік березень-квітень. Хтось йшов до військкомату і не треба було нікого ловити, хтось йшов робити свою роботу в тилу. Всі були згуртовані", — сказав Добряк.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня.

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.