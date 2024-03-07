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Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

07 березня 2024 р. 18:41

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Text

18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Text

15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

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Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що у прифронтовому Покровську на Донеччині триває мобілізаційний процес, згідно усіх вимог. За два роки повномасштабної війни загинули близько 60 містян. 

Про це посадовець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Мобілізація в Покровську на Донеччині

"В нас іде від старостатів, де ми також проводимо мобілізацію. Ті мобілізаційні завдання ми всі виконуємо. На жаль, у нас майже 60 людей загинуло за два роки", — сказав Добряк, коментуючи процес мобілізації в Покровську. 

Він додав, що наразі для досягнення перемоги українському суспільству не вистачає єдності.  На думку посадовця, вона зникла тому, що люди певним чином звикли до війни.

"Якщо зануримось у 2022 рік березень-квітень. Хтось йшов до військкомату і не треба було нікого ловити, хтось йшов робити свою роботу в тилу. Всі були згуртовані", — сказав Добряк. 

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня. 

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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