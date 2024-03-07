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Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

7 марта 2024 г. 18:41

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19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Text

18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

Text

18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

Text

15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

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15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что в прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается мобилизационный процесс, согласно всем требованиям. За два года полномасштабной войны погибли около 60 горожан.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новини.LIVE.

Мобилизация в Покровске Донецкой области

"У нас идет от старостатов, где мы также проводим мобилизацию. Те мобилизационные задачи мы все выполняем. К сожалению, у нас почти 60 человек погибли за два года", — сказал Добряк, комментируя процесс мобилизации в Покровске.

Он добавил, что для достижения победы украинскому обществу сейчас не хватает единства. По мнению чиновника, оно исчезло потому, что люди привыкли к войне.

"Если погрузимся в 2022 году март-апрель. Кто-то шел в военкомат и не надо было никого ловить, кто-то шел делать свою работу в тылу. Все были сплочены", — сказал Добряк.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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