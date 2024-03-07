Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что в прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается мобилизационный процесс, согласно всем требованиям. За два года полномасштабной войны погибли около 60 горожан.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новини.LIVE.

Мобилизация в Покровске Донецкой области

"У нас идет от старостатов, где мы также проводим мобилизацию. Те мобилизационные задачи мы все выполняем. К сожалению, у нас почти 60 человек погибли за два года", — сказал Добряк, комментируя процесс мобилизации в Покровске.

Он добавил, что для достижения победы украинскому обществу сейчас не хватает единства. По мнению чиновника, оно исчезло потому, что люди привыкли к войне.

"Если погрузимся в 2022 году март-апрель. Кто-то шел в военкомат и не надо было никого ловить, кто-то шел делать свою работу в тылу. Все были сплочены", — сказал Добряк.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.