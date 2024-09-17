Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Зима буде складною для енергетичної системи України, зокрема, це пов'язано з окупацією значної частини генерацій. Українцям краще заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та придбати додаткові резервні джерела живлення.

Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 17 вересня.

Яка енергетична ситуація в Україні очікується взимку

Камельчук заявив, що зима буде складною для енергетичної системи України. Однією з головних причин є те, що значна частина українських енергогенерацій перебуває в окупації.

"Велика кількість генерації України знаходиться в окупації, Запорізька АЕС відключена. Тому в нас є і буде продовжуватися певний дефіцит електроенергії", — зауважив нардеп.

Він додав, що Україна продовжить працювати над відновленням енергетики під прикриттям ЗСУ і спільно з засобами ППО.

"Сонце не буде працювати взимку. Ймовірно, це матиме невеликий ефект. Теплова генерація — тут волію краще змовчати в деяких речах, хай наші вороги не знають. Проте я скажу по-простому: там, де знищено, ми будемо відновлювати під прикриттям ЗСУ спільно з засобами ППО", — заявив Камельчук.

Депутат відмовився розповідати деталі, аби ворог нічого назвав і певні об'єкти для нього й надалі залишалися знищеними.

Камельчук також закликав українців готуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням та придбати резервні джерела живлення.

"Невідомо, якою може бути інтенсивність російських обстрілів у майбутньому", — наголосив нардеп від фракції "Слуга народу".