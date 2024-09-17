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Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

17 вересня 2024 р. 23:16

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23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

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21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

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20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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Зима буде складною для енергетичної системи України, зокрема, це пов'язано з окупацією значної частини генерацій. Українцям краще заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та придбати додаткові резервні джерела живлення.

Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 17 вересня. 

Яка енергетична ситуація в Україні очікується взимку

Камельчук заявив, що зима буде складною для енергетичної системи України. Однією з головних причин є те, що значна частина українських енергогенерацій перебуває в окупації. 

"Велика кількість генерації України знаходиться в окупаціїЗапорізька АЕС відключена. Тому в нас є і буде продовжуватися певний дефіцит електроенергії", — зауважив нардеп.

Він додав, що Україна продовжить працювати над відновленням енергетики під прикриттям ЗСУ і спільно з засобами ППО.

"Сонце не буде працювати взимку. Ймовірно, це матиме невеликий ефект. Теплова генерація — тут волію краще змовчати в деяких речах, хай наші вороги не знають. Проте я скажу по-простому: там, де знищено, ми будемо відновлювати під прикриттям ЗСУ спільно з засобами ППО", — заявив Камельчук.

Депутат відмовився розповідати деталі, аби ворог нічого назвав і певні об'єкти для нього й надалі залишалися знищеними.

Камельчук також закликав українців готуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням та придбати резервні джерела живлення.

"Невідомо, якою може бути інтенсивність російських обстрілів у майбутньому", — наголосив нардеп від фракції "Слуга народу".

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23:11 В Харкові відкрили меморіальну дошку трьом загиблим рятувальникам

23:09 Усика заарештували в аеропорту Кракова

22:45 На АЗС різко зросла вартість автогазу — якими будуть ціни на пальне в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:43 В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по складах з боєприпасами в Маріуполі

22:43 Безугла написала заяву на звільнення зі своєї посади — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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