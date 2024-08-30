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Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

30 серпня 2024 р. 12:54

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
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22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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Тисячі шахтарів можуть бути переселені на західні області України. Наразі йдуть перемовини про прийняття певної кількості осіб на роботу на "Львіввугілля".

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 30 серпня.

Евакуація шахтарів із небезпечних регіонів

Камельчук висловився про необхідність евакуації промислового обладнання та працівників вугільних шахт із небезпечних регіонів.

"Зараз йдуть перемовини з кількістю у 160 осіб і їх прийняття на роботу на "Львіввугілля". Загальна кількість, яка найближчим часом може йти з шахт Краснолиманська і Добропілля — близько трьох тисяч осіб", — заявив нардеп.

Депутат також повідомив, що шахтарів забезпечать роботою та житлом.

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13:08 Серпень закінчиться спекою — синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де скоро підуть дощі

13:04 Допомога у 30,2 тис. грн — українці можуть отримати державні ваучери

12:58 Скільки шкіл в Одесі мають укриття – початок навчального року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 На Харківщині прикордонники збили російські дрони "Zala" та "Орлан" — фото

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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