Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Тисячі шахтарів можуть бути переселені на західні області України. Наразі йдуть перемовини про прийняття певної кількості осіб на роботу на "Львіввугілля".

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 30 серпня.

Евакуація шахтарів із небезпечних регіонів

Камельчук висловився про необхідність евакуації промислового обладнання та працівників вугільних шахт із небезпечних регіонів.

"Зараз йдуть перемовини з кількістю у 160 осіб і їх прийняття на роботу на "Львіввугілля". Загальна кількість, яка найближчим часом може йти з шахт Краснолиманська і Добропілля — близько трьох тисяч осіб", — заявив нардеп.

Депутат також повідомив, що шахтарів забезпечать роботою та житлом.