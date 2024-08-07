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Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

07 серпня 2024 р. 14:53

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14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

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Військові, Генеральний штаб Збройних сил та комітет Верховної Ради розглядають варіант не тільки повної демобілізації, але й регулярних ротацій. Якщо перші результати таких заходів будуть мати результат, це буде плануватись регулярно.

Про це розповів народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Демобілізація та ротація військових 

Камельчук зазначив, що рішення залежить від перших результатів ротації нових рекрутингованих та мобілізованих військовозобов'язаних. 

"Ми зможемо почути від Генштабу, який ефект є, і чи справді можна вже планувати демобілізацію тих, хто почав служити раніше", — сказав нардеп. 

Він додав, що це буде стосуватись усіх, навіть "Українського Легіону", який готуватиме українців за кордоном.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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