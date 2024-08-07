Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Військові, Генеральний штаб Збройних сил та комітет Верховної Ради розглядають варіант не тільки повної демобілізації, але й регулярних ротацій. Якщо перші результати таких заходів будуть мати результат, це буде плануватись регулярно.

Про це розповів народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Демобілізація та ротація військових

Камельчук зазначив, що рішення залежить від перших результатів ротації нових рекрутингованих та мобілізованих військовозобов'язаних.

"Ми зможемо почути від Генштабу, який ефект є, і чи справді можна вже планувати демобілізацію тих, хто почав служити раніше", — сказав нардеп.

Він додав, що це буде стосуватись усіх, навіть "Українського Легіону", який готуватиме українців за кордоном.