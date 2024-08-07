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Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

7 августа 2024 г. 14:53

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Военные, Генеральный штаб Вооруженных сил и комитет Верховной Рады рассматривают вариант не только полной демобилизации, но и регулярных ротаций. Если первые результаты таких мер будут иметь результат, это будет планироваться регулярно.

Об этом рассказал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Демобилизация и ротация военных

Камельчук отметил, что решение зависит от первых результатов ротации новых рекрутингованных и мобилизованных военнообязанных.

"Мы сможем услышать от Генштаба, какой эффект есть, и действительно ли можно уже планировать демобилизацию тех, кто начал служить раньше", — сказал нардеп.

Он добавил, что это касается всех, даже "Украинского Легиона", который будет готовить украинцев за рубежом.

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