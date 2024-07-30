Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Около 20 народных депутатов уже устали и хотят уйти из правительства, но остаются в парламенте. Если пойдет большое количество депутатов, не будет голосов для важных законов.

Об этом сообщил нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Сколько депутатов хотят уйти из парламента

Камельчук рассказал, что многие его коллеги уже думали о том, чтобы уйти из парламента, но не делают этого, в частности, из-за ответственности. Мол, если пойдет большое количество депутатов, не будет голосов для важных законов.

"Есть те, кто "устали". Говорят, что им было бы хорошо вернуться к бизнесу и т.д. В общем, таких — до 20 человек. От чего они устали? Не от того, что мы долго работаем, а от некоторой "заученной беспомощности". Я говорю об институциональной способности", — сказал нардеп.

Он пояснил, что если народные избранники будут идти, это будут видеть международные коллеги и будут сомневаться, нужна ли нам помощь.

Напомним, недавно народный депутат Алексей Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на "каникулы". Он отметил, что часть власти пытается таким образом сохранить действующее правительство.

В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны Парламент работает в режиме единого заседания.