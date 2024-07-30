Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента arrow
Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

30 июля 2024 г. 13:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Text

13:06Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Text

13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

Text

11:52Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

Text

10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Text

08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
Text

23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Text

13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

Text

11:52 Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

Text

10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Text

08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
Text

23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Около 20 народных депутатов уже устали и хотят уйти из правительства, но остаются в парламенте. Если пойдет большое количество депутатов, не будет голосов для важных законов.

Об этом сообщил нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Сколько депутатов хотят уйти из парламента

Камельчук рассказал, что многие его коллеги уже думали о том, чтобы уйти из парламента, но не делают этого, в частности, из-за ответственности. Мол, если пойдет большое количество депутатов, не будет голосов для важных законов.

"Есть те, кто "устали". Говорят, что им было бы хорошо вернуться к бизнесу и т.д. В общем, таких — до 20 человек. От чего они устали? Не от того, что мы долго работаем, а от некоторой "заученной беспомощности". Я говорю об институциональной способности", — сказал нардеп.

Он пояснил, что если народные избранники будут идти, это будут видеть международные коллеги и будут сомневаться, нужна ли нам помощь.

Напомним, недавно народный депутат Алексей Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на "каникулы". Он отметил, что часть власти пытается таким образом сохранить действующее правительство.

В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны Парламент работает в режиме единого заседания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:29 Украинские десантники показали впечатляющие кадры отражения штурма российских захватчиков

Text

13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

13:05 Пожар в центре Одессы — горит жилой дом

13:01 Песоцкая завершила выступления на Олимпийских играх

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Деньги от Украинского гуманитарного фонда — кто и как может получить выплаты

Text

13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

12:59 Что грозит в случае неуплаты штрафа за необновление данных — ответ юриста

12:43 Повестка и бронь — игнорировать сообщения ТЦК или нет

12:37 Под Одессой загорелся пассажирский автобус — какие последствия

13:29 Украинские десантники показали впечатляющие кадры отражения штурма российских захватчиков

13:05 Пожар в центре Одессы — горит жилой дом

13:01 Песоцкая завершила выступления на Олимпийских играх

13:00 Деньги от Украинского гуманитарного фонда — кто и как может получить выплаты

12:59 Что грозит в случае неуплаты штрафа за необновление данных — ответ юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:43 Повестка и бронь — игнорировать сообщения ТЦК или нет

12:37 Под Одессой загорелся пассажирский автобус — какие последствия

12:34 Юрист объяснил, кто и когда получит первые штрафы от ТЦК за необновленные данные

12:31 Реал согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб

12:22 Бизнес призывает правительство не повышать налоги в Украине — детали заявления

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

05:24 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля

28 июля 2024
Эксклюзив

06:30 Готовит авторские вкусности для переселенцев во Львове — история кондитера из Мелитополя

27 июля 2024
Эксклюзив

06:16 Во Львове ожидается катастрофический рост цен на хлеб и другие продукты

05:55 Учебный год, изъятие денег и мобилизация студентов — что изменится для украинцев с 1 августа

26 июля 2024
Эксклюзив

21:05 Как получить или купить паспорт ЕС — законные способы и махинационные схемы

Text

13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Text

13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

Text

11:52 Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

Text

10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Text

08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
Text

23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался