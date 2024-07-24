Народний депутат України Олексій Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули". Він зазначив, що частина влади намагається таким чином зберегти чинний уряд.

Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.

Гончаренко про "канікули" у ВРУ

Нардеп нагадав, що рішення про зміни у складі міністрів ухвалює саме Верховна Рада, але оскільки вона зараз не проводить сесійні засідання, реалізувати ці рішення стає складно.

"Зеленський, може, через пару тижнів і передумає, а, може, щось зміниться в його настроях. І таким чином вони (можновладці, — Ред.) намагаються допомогти зберегтися цьому уряду. Це така непублічна причина, про яку вам не розкажуть на національному телемарафоні", — заявив Гончаренко.

Раніше Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада фактично демонструє дезертирство через свою бездіяльність. Він підкреслив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді. Через перерву у роботі цей законопроект відкладено.

Згодом, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про те, що нібито Рада пішла "на канікули", — не відповідає дійсності. За його словами, з початку повномасштабної війни Парламент працює у режимі єдиного засідання.