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Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

24 июля 2024 г. 18:19

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы. Он отметил, что часть власти пытается таким образом сохранить действующее правительство.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

Гончаренко о "каникулах" в ВРУ

Нардеп напомнил, что решение об изменениях в составе министров принимает именно Верховная Рада, но поскольку он сейчас не проводит сессионные заседания, реализовать эти решения становится сложно.

"Зеленский, может, через пару недель и передумает, а может что-то изменится в его настроениях. И таким образом они (власти, — Ред.) пытаются помочь сохраниться этому правительству. Это такая непубличная причина, о которой вам не расскажут на национальном телемарафоне", — заявил Гончаренко.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада фактически демонстрирует дезертирство из-за своего бездействия. Он подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении. Из-за перерыва в работе этот законопроект отложен.

Впоследствии, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны Парламент работает в режиме единого заседания.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство