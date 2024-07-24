Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы. Он отметил, что часть власти пытается таким образом сохранить действующее правительство.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

Гончаренко о "каникулах" в ВРУ

Нардеп напомнил, что решение об изменениях в составе министров принимает именно Верховная Рада, но поскольку он сейчас не проводит сессионные заседания, реализовать эти решения становится сложно.

"Зеленский, может, через пару недель и передумает, а может что-то изменится в его настроениях. И таким образом они (власти, — Ред.) пытаются помочь сохраниться этому правительству. Это такая непубличная причина, о которой вам не расскажут на национальном телемарафоне", — заявил Гончаренко.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада фактически демонстрирует дезертирство из-за своего бездействия. Он подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении. Из-за перерыва в работе этот законопроект отложен.

Впоследствии, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны Парламент работает в режиме единого заседания.