Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство arrow
Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

23 липня 2024 р. 18:47

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

Text

16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Text

12:52 Експерт дав пораду Кабміну, як не підвищувати податки

Text

08:00 Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2024
Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

Text

16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Text

12:52 Експерт дав пораду Кабміну, як не підвищувати податки

Text

08:00 Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2024
Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада фактично демонструє дезертирство через свою бездіяльність. Він підкреслив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді.

Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.

Гончаренко щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП

"Законопроєкт має бути розглянутий. Як голосувати кожен народний депутат вирішить для себе. […] Замість цього його постійно ховають, відтягують, кажуть, що не на часі", — заявив Гончаренко.

Нардеп також наголосив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді, але нині з'явилися нові поправки. Він зазначив, що замість активної роботи, голова парламенту Руслан Стефанчук просто закрив засідання і розпустив усіх присутніх.

Нагадаємо, народні депутати України блокували трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони. 

Раніше ми писали, що у Києві Служба безпеки України зібрала нові докази щодо агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка, маскуючись під Українську православну церкву (Московського патріархату), намагалася дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Було зафіксовано чергові факти протиправної діяльності.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:44 Міністерства оборони України та Естонії обговорили безпекову ситуацію в регіоні

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

19:41 Кулеба пояснив, як Україна контактує з Придністров’ям

19:31 Лідер збірної України розповів, чи ображається Шевченко на малу кількість хвилин

Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Українські захисники перетворили на металобрухт купу ворожої техніки — Сирський показав відео

18:54 Який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

18:45 На одному з пунктів пропуску на кордоні України зафіксували великі черги авто

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

19:44 Міністерства оборони України та Естонії обговорили безпекову ситуацію в регіоні

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

19:41 Кулеба пояснив, як Україна контактує з Придністров’ям

19:31 Лідер збірної України розповів, чи ображається Шевченко на малу кількість хвилин

19:00 Українські захисники перетворили на металобрухт купу ворожої техніки — Сирський показав відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:54 Який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка

18:45 На одному з пунктів пропуску на кордоні України зафіксували великі черги авто

18:31 Після замаху на Трампа глава Секретної служби США подала у відставку

18:23 На Дніпропетровщині пролунали вибухи — поранено трьох дітей

18:22 Лідер Партизана заявив, що у матчі з Динамо їх задовольнить нічия

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

12:19 Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковини зі дня влучання по центру міста

06:40 В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні

06:14 Ціни не впадуть — на скільки в Україні здорожчали повербанки через відключення світла

06:13 Де купувати дешевше — на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном

22 липня 2024
Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

06:26 Куди зникли польські фермери, або Невдала інвестиція ультраправих

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінилась вартість житла у липні

21 липня 2024
Ексклюзив

06:47 Кавуни та дині на ринках Львова — які ціни та чи є попит

20 липня 2024

06:52 Дорожче, ніж тиждень в Іспанії — шокуючі ціни за оренду будинку з басейном у Києві лише за день

Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

Text

16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Text

12:52 Експерт дав пораду Кабміну, як не підвищувати податки

Text

08:00 Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2024
Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні