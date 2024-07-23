Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада фактично демонструє дезертирство через свою бездіяльність. Він підкреслив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді.

Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.

Гончаренко щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП

"Законопроєкт має бути розглянутий. Як голосувати кожен народний депутат вирішить для себе. […] Замість цього його постійно ховають, відтягують, кажуть, що не на часі", — заявив Гончаренко.

Нардеп також наголосив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді, але нині з'явилися нові поправки. Він зазначив, що замість активної роботи, голова парламенту Руслан Стефанчук просто закрив засідання і розпустив усіх присутніх.

Нагадаємо, народні депутати України блокували трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Раніше ми писали, що у Києві Служба безпеки України зібрала нові докази щодо агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка, маскуючись під Українську православну церкву (Московського патріархату), намагалася дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Було зафіксовано чергові факти протиправної діяльності.