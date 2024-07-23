Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада фактически демонстрирует дезертирство из-за своего бездействия. Он подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

Гончаренко по законопроекту о запрете УПЦ МП

"Законопроект должен быть рассмотрен. Как голосовать каждый народный депутат решит для себя. […] Вместо этого его постоянно хоронят, оттягивают, говорят, что не ко времени", — заявил Гончаренко.

Нардеп также подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении, но сейчас появились новые поправки. Он отметил, что вместо активной работы председатель парламента Руслан Стефанчук просто закрыл заседание и распустил всех присутствующих.

Напомним, народные депутаты блокировали трибуну в Верховной Раде с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требуют рассмотреть законопроект о его запрете.

Ранее мы писали, что в Киеве Служба безопасности Украины собрала новые доказательства агентурной сети Федеральной службы безопасности России, которая, маскируясь под Украинскую православную церковь (Московского патриархата), пыталась дестабилизировать ситуацию в нашем государстве. Были зафиксированы очередные факты противоправной деятельности.