Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Близько 20 народних депутатів вже втомилися та хочуть піти з уряду, але залишаються у парламенті. Якщо піде велика кількість депутатів — не буде голосів для важливих законів.

Про це повідомив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки депутатів хочуть піти з парламенту

Камельчук розповів, що чимало його колег вже думали про те, щоб піти з парламенту, але не роблять цього, зокрема через відповідальність. Мовляв, якщо піде велика кількість депутатів — не буде голосів для важливих законів.

"Є ті, хто "втомилися". Кажуть, що їм було б добре повернутися до бізнесу тощо. Загалом таких — до 20 людей. Від чого вони втомилися? Не від того, що ми довго працюємо, а від деякої "завченої безпорадності". Я говорю про інституційну спроможність", — сказав нардеп.

Він пояснив, що, якщо народні обранці будуть йти, це бачитимуть міжнародні колеги й будуть сумніватися, чи потрібна нам допомога.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули". Він зазначив, що частина влади намагається таким чином зберегти чинний уряд.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про те, що нібито Рада пішла "на канікули", не відповідає дійсності. За його словами, з початку повномасштабної війни Парламент працює у режимі єдиного засідання.