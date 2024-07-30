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Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

30 липня 2024 р. 13:06

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13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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Близько 20 народних депутатів вже втомилися та хочуть піти з уряду, але залишаються у парламенті. Якщо піде велика кількість депутатів — не буде голосів для важливих законів.

Про це повідомив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE

Скільки депутатів хочуть піти з парламенту

Камельчук розповів, що чимало його колег вже думали про те, щоб піти з парламенту, але не роблять цього, зокрема через відповідальність. Мовляв, якщо піде велика кількість депутатів — не буде голосів для важливих законів.

"Є ті, хто "втомилися". Кажуть, що їм було б добре повернутися до бізнесу тощо. Загалом таких — до 20 людей. Від чого вони втомилися? Не від того, що ми довго працюємо, а від деякої "завченої безпорадності". Я говорю про інституційну спроможність", — сказав нардеп. 

Він пояснив, що, якщо народні обранці будуть йти, це бачитимуть міжнародні колеги й будуть сумніватися, чи потрібна нам допомога.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули". Він зазначив, що частина влади намагається таким чином зберегти чинний уряд.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про те, що нібито Рада пішла "на канікули", не відповідає дійсності. За його словами, з початку повномасштабної війни Парламент працює у режимі єдиного засідання

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13:31 Динамо зворушливо привітало Харлан із медаллю на Олімпіаді в Парижі

13:29 Українські десантники показали вражаючі кадри відбиття штурму російських загарбників

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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