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Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

30 августа 2024 г. 12:54

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12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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Тысячи шахтеров могут быть переселены в западные области Украины. В настоящее время идут переговоры о принятии определенного количества лиц на работу на "Львіввугілля".

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 30 августа.

Эвакуация шахтеров из опасных регионов

Камельчук высказался о необходимости эвакуации промышленного оборудования и работников угольных шахт из опасных регионов.

"Сейчас идут переговоры с количеством в 160 человек и их принятие на работу на "Львовуголь". Общее количество, которое в ближайшее время может уходить из шахт Краснолиманска и Доброполья — около трех тысяч человек", — заявил нардеп.

Депутат также сообщил, что шахтеров обеспечат работой и жильем.

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13:30 Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах — прокуратура назвала количество жертв

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