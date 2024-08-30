Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Тысячи шахтеров могут быть переселены в западные области Украины. В настоящее время идут переговоры о принятии определенного количества лиц на работу на "Львіввугілля".

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 30 августа.

Эвакуация шахтеров из опасных регионов

Камельчук высказался о необходимости эвакуации промышленного оборудования и работников угольных шахт из опасных регионов.

"Сейчас идут переговоры с количеством в 160 человек и их принятие на работу на "Львовуголь". Общее количество, которое в ближайшее время может уходить из шахт Краснолиманска и Доброполья — около трех тысяч человек", — заявил нардеп.

Депутат также сообщил, что шахтеров обеспечат работой и жильем.