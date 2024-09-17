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Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

17 сентября 2024 г. 23:16

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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

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20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

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20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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Зима будет сложной для энергетической системы Украины, в частности это связано с оккупацией значительной части генераций. Украинцам лучше заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и купить дополнительные резервные источники питания.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE во вторник, 17 сентября.

Какая энергетическая ситуация в Украине ожидается зимой

Камельчук заявил, что зима будет сложной для энергетической системы Украины. Одной из главных причин является то, что значительная часть украинских энергогенераций находится в оккупа

"Большое количество генерации Украины находится в оккупации, Запорожская АЭС отключена. Поэтому у нас есть и будет продолжаться определенный дефицит электроэнергии", — отметил нардеп.

Он добавил, что Украина продолжит работать над восстановлением энергетики под прикрытием ВСУ и совместно со средствами ПВО.

"Солнце не будет работать зимой. Вероятно, это будет иметь небольшой эффект. Тепловая генерация - здесь предпочитаю лучше промолчать в некоторых вещах, пусть наши враги не знают. Однако я скажу по-простому: там, где уничтожено, мы будем восстанавливать под прикрытием ВСУ совместно со средствами ПВО", — заявил Комельчук .

Депутат отказался рассказывать детали, чтобы враг ничего не назвал и определенные объекты для него и в дальнейшем оставались уничтоженными.

Камельчук также призвал украинцев готовиться к возможным перебоям с энергоснабжением и приобрести резервные источники питания.

"Неизвестно, какой может быть интенсивность российских обстрелов в будущем", — подчеркнул нардеп от фракции "Слуга народа".

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23:52 МИД Украины отреагировал на арест Усика в аэропорту Кракова

23:40 Фанат шотландского Селтика погиб после того, как сел в неправильный автобус

23:33 МИД призвал не связывать Украину с подозреваемым в вероятном покушении на Трампа

23:11 В Харькове открыли мемориальную доску трем погибшим спасателям

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:09 Усика арестовали в аэропорту Кракова

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