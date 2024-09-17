Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

После российских обстрелов 26 августа энергосистема Украины получила значительные повреждения, но смогла восстановиться в течение десяти дней благодаря укрытиям для энергообъектов. Без такой защиты ситуация была бы гораздо хуже.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады и член комитета по энергетике Инна Совсун в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 16 сентября.

Какая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ

Совсун отметила, что после российских обстрелов 26 августа энергосистема Украины получила существенные повреждения, но смогла восстановиться в течение десяти дней.

"Если бы сломалось все, то сегодня у нас бы света тоже не было. Повреждения действительно были существенные, но не критические, так что укрытия для энергообъектов работают, ведь система восстановилась в течение десяти дней", — отметила депутат.

Она добавила, что если бы не укрытие для энергообъектов, то украинцы и дальше бы сидели по 20 часов без света в сутки.

"Масштабы обстрелов таковы, что ни одна система в мире не выстояла бы то, что выстаивает наша система сейчас", — подчеркнула Совсун.

По ее словам, именно укрытия, которые удалось поставить Укрэнерго на некоторые объекты, стабилизируют ситуацию с отключениями.