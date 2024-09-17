Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Після російських обстрілів 26 серпня енергосистема України зазнала значних пошкоджень, але змогла відновитися протягом десяти днів завдяки укриттям для енергооб'єктів. Без такого захисту ситуація була б набагато гіршою.

Про це повідомила депутат Верховної Ради та член комітету з питань енергетики Інна Совсун в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 16 вересня.

Яка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ

Совсун зазначила, що після російських обстрілів 26 серпня енергосистема України зазнала суттєвих пошкоджень, але змогла відновитися протягом десяти днів.

"Якби поламалося все, то сьогодні у нас би світла теж не було. Пошкодження дійсно були суттєві, але не критичні, отже укриття для енергооб'єктів працюють, адже система відновилася протягом десяти днів", — зауважила депутатка.

Вона додала, що якби не укриття для енергооб'єктів, то українці й надалі б сиділи по 20 годин без світла на добу.

"Масштаби обстрілів є такими, що ні одна система у світі не вистояла б те, що вистоює наша система зараз", — наголосила Совсун.

За її словами, саме укриття, які вдалося поставити Укренерго на деякі об'єкти, стабілізують ситуацію з відключеннями.