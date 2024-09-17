Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

В Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Про це у вівторок, 17 вересня, в етері День.LIVE заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

На українців чекає відключення газу

За словами Корольчука, взимку можливі застосування графіків постачання газу та відключення світла мінімум на 12 годин.

Він зазначив, що навіть якщо зима буде середньостатистичною, відключення електроенергії неминучі.

"Ситуація липня — це оптимістичний сценарій в грудні-січні-лютому. Залежить від того, яка буде температура", — сказав експерт.

Корольчук підкреслив, що ситуація з газом може бути дещо кращою, але питання постачання залишається відкритим.

"Особливо якщо буде припинено транзит російського газу", — наголосив він.