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Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

17 вересня 2024 р. 16:10

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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В Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Про це у вівторок, 17 вересня, в етері День.LIVE заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

На українців чекає відключення газу 

За словами Корольчука, взимку можливі застосування графіків постачання газу та відключення світла мінімум на 12 годин.

Він зазначив, що навіть якщо зима буде середньостатистичною, відключення електроенергії неминучі.

"Ситуація липня — це оптимістичний сценарій в грудні-січні-лютому. Залежить від того, яка буде температура", — сказав експерт.

Корольчук підкреслив, що ситуація з газом може бути дещо кращою, але питання постачання залишається відкритим.

"Особливо якщо буде припинено транзит російського газу", — наголосив він.

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17:28 Киян попередили про небезпечні гази у повітрі — концентрація на критичному рівні

17:14 Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії — список

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

17:07 Верховна Рада схвалила законопроєкт про масштабне перезавантаження митниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 У Труханова все-таки є російський паспорт — Сергій Стерненко

16:38 Росіяни активізувалися на Харківському напрямку — у Третій штурмовій оцінили ситуацію

16:36 Можна прийти і відчути місто — у Львові вперше відзначають День Бердянська

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року