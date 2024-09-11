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Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

11 вересня 2024 р. 17:06

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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Директор енергетичних програм "Центру Розумкова" Володимир Омельченко заявив, що в Україні видобуток природного газу, згідно з прогнозами, збільшиться не більше ніж на 2–3% за результат року. Також він стверджує, що Україна не досягла повної автономії в газозабезпеченні.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у середу, 11 вересня.

Україна не досягла повної автономії в газозабезпеченні

За його словами, причина полягає в тому, що НАК "Нафтогаз" наразі продовжує імпорт природного газу країн Європейського Союзу. Імпорт створюється коштом кредитів, наданих європейськими фінансовими установами.

"Чому так? Бо НАК "Нафтогаз" сьогодні вже займається імпортом природного газу з країн ЄС за кредитні кошти, здається, Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо я не помиляюсь, чи якоїсь іншої європейської структури. Зараз точно не можна сказати, але імпорт здійснюється і буде здійснюватися далі", — заявив Омельченко.

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16:49 Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва

16:45 Новий штраф на 17 тис. грн — за що каратимуть водіїв в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:43 Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів"

16:40 Росія програла справу у суді ЄС щодо розблокування 70 мільярдів євро

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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