Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Директор енергетичних програм "Центру Розумкова" Володимир Омельченко заявив, що в Україні видобуток природного газу, згідно з прогнозами, збільшиться не більше ніж на 2–3% за результат року. Також він стверджує, що Україна не досягла повної автономії в газозабезпеченні.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у середу, 11 вересня.

Україна не досягла повної автономії в газозабезпеченні

За його словами, причина полягає в тому, що НАК "Нафтогаз" наразі продовжує імпорт природного газу країн Європейського Союзу. Імпорт створюється коштом кредитів, наданих європейськими фінансовими установами.

"Чому так? Бо НАК "Нафтогаз" сьогодні вже займається імпортом природного газу з країн ЄС за кредитні кошти, здається, Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо я не помиляюсь, чи якоїсь іншої європейської структури. Зараз точно не можна сказати, але імпорт здійснюється і буде здійснюватися далі", — заявив Омельченко.