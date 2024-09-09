Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо arrow
Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

09 вересня 2024 р. 20:29

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що неможливо зупинити транспортування газу з РФ. Вона зазначила, що Україні необхідно зберігати конструктивний підхід і працювати з міжнародними партнерами.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Припинення транспортування газу з РФ

"Так, ми воюємо, ситуація просто жахлива, і я вважаю, що нам все ж таки необхідно працювати і далі з нашими партнерами... Тому що хто допомагає нам? Нам допомагають наші європейські колеги, нам допомагають наші канадські та американські колеги", — заявила Гриб.

На її думку, повна зупинка транспортування газу з РФ була б справедливою мірою, проте Україні слід орієнтуватися на майбутнє і продовжувати співпрацю з міжнародними союзниками.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі