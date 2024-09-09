Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що неможливо зупинити транспортування газу з РФ. Вона зазначила, що Україні необхідно зберігати конструктивний підхід і працювати з міжнародними партнерами.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Припинення транспортування газу з РФ

"Так, ми воюємо, ситуація просто жахлива, і я вважаю, що нам все ж таки необхідно працювати і далі з нашими партнерами... Тому що хто допомагає нам? Нам допомагають наші європейські колеги, нам допомагають наші канадські та американські колеги", — заявила Гриб.

На її думку, повна зупинка транспортування газу з РФ була б справедливою мірою, проте Україні слід орієнтуватися на майбутнє і продовжувати співпрацю з міжнародними союзниками.