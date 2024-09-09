Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Нещодавно Верховна Рада України оголосила про повернення до розгляду законопроєкту №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки". Він передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу.

Про наслідки ухвали цього закону розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Наслідки ухвали закону про тотальний відеонагляд

За його словами, закон не є причиною для паніки у суспільстві.

"Всі необхідні камери відеоспостереження наразі й так працюють у низці міст, зокрема й у Києві. Вже зафіксовано навіть випадки затримання декількох осіб, які перебувають у розшуку поліції", — сказав він.

Експерт підкреслив, що законопроєкт не прагне посилити пошуку українців, які ухиляються від мобілізації.

"Він не стосується ухилянтів, а стосується посилення безпеки. Окремих пунктів у законі щодо цього приводу немає. А з приводу того, чи мають такі системи відеоспостереження захист від використання ворогом — не думаю, що таке можливо, але це лише законопроєкт, і його можуть змінити", — сказав Боровський.