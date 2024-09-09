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Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

9 сентября 2024 г. 15:18

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15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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Недавно Верховная Рада Украины объявила о возвращении к рассмотрению законопроекта №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности". Он предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании набора биометрических данных и информации о личности.

О последствиях этого закона рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Последствия постановления закона о тотальном видеонаблюдении

По его словам, закон не является причиной паники в обществе.

"Все необходимые камеры видеонаблюдения сейчас и так работают в ряде городов, в том числе и в Киеве. Уже зафиксированы даже случаи задержания нескольких лиц, находящихся в розыске полиции", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что законопроект не стремится усилить поиск украинцев, уклоняющихся от мобилизации.

"Он не касается уклонистов, а касается усиления безопасности. Отдельных пунктов в законе по этому поводу нет. А по поводу того, есть ли у таких систем видеонаблюдения защиту от использования врагом — не думаю, что такое возможно, но это лишь законопроект, и его могут изменить", — сказал Боровский.

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15:38 Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:28 Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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