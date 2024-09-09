Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Недавно Верховная Рада Украины объявила о возвращении к рассмотрению законопроекта №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности". Он предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании набора биометрических данных и информации о личности.

О последствиях этого закона рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Последствия постановления закона о тотальном видеонаблюдении

По его словам, закон не является причиной паники в обществе.

"Все необходимые камеры видеонаблюдения сейчас и так работают в ряде городов, в том числе и в Киеве. Уже зафиксированы даже случаи задержания нескольких лиц, находящихся в розыске полиции", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что законопроект не стремится усилить поиск украинцев, уклоняющихся от мобилизации.

"Он не касается уклонистов, а касается усиления безопасности. Отдельных пунктов в законе по этому поводу нет. А по поводу того, есть ли у таких систем видеонаблюдения защиту от использования врагом — не думаю, что такое возможно, но это лишь законопроект, и его могут изменить", — сказал Боровский.